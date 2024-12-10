TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası! Parayı alırken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası! Parayı alırken suçüstü yakalandı

TÜİK Başkanı\'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası! Parayı alırken suçüstü yakalandı

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın rektör yardımcısı kardeşi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'nın başsavcının adını kullanarak ''bir suçlunun serbest bırakılması'' karşılığı 3 milyon lira alırken suçüstü yakalandığı öne sürüldü. Çetinkaya ise bir açıklama yaparak ''Tuzağa düştüm'' dedi.

10.12.2024 11:26
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'nın kardeşi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'yı Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına aldı.

PARAYI ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Cihan Çetinkaya'nın bir suçlunun serbest bırakılması için başsavcının adını kullanarak 3 milyon lira aldığı iddia edildi. Söz konusu parayı alırken suçüstü yakalanan Rektör Yardımcısı Çetinkaya emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çetinkaya, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Prof. Dr. Cihan Çetinkaya ATÜ Rektör Yardımcılığı görevinden alındı.

ATÜ REKTÖRÜ: GÖREVDEN ALDIM

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Adnan Sözen de yaptığı açıklama ile olayı doğruladı. Sözen, açıklamasında "Olayın detayını bilmiyorum ancak rektör yardımcısı olmadan 6 ay önce yaşadığı bir olay neticesinde üniversitemin adının şahsi olaya buluşmaması için görevden aldım. Savcılıktan yazısının gelmesini müteakip disiplin soruşturması da açacağım" dedi.

HAKKINDAKİ İDDİALARI YALANLADI

Söz konusu iddialar üzerine Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'dan açıklama geldi. "Hakkımdaki dolandırıcılık iddiaları kesinlikle gerçek dışıdır ve beni karalamaya yönelik bir iftiranın ürünüdür" diyen Çetinkaya'nın ifadeleri şu şekilde: "Birkaç gündür hakkımda basında ve sosyal medyada yer alan iftiralar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereğini duydum. Alparslan Türkeş Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Meslek hayatım boyunca akademik etik ilkelere bağlı kalarak ülkemizin eğitimine ve bilimsel gelişimine katkı sunmayı bir görev bildim. Ancak ne yazık ki, son dönemde organize dolandırıcılığın ve bir kumpasın hedefi haline getirildiğim bir süreci yaşamaktayım.

"BİR DOLANDIRICILIK TUZAĞINA DÜŞTÜM"

11.03.2024 tarihinde bir araç satın almak isterken 'sazan sarmalı' denilen organize bir dolandırıcılık tuzağına düştüm ve 1.5 milyon TL zarara uğradım. Yaklaşık 7-8 ay sonra bu organize çetenin bazı failleri yakalandı ve çete Avukatları beni arayarak mağdur olduğum miktarın anaparasını banka hesabından gönderdi. Olay kapandı diye düşünürken yaklaşık 1 ay sonra şu an Adana 12. Ağır Ceza'da tutuklu yargılanan (2024/429 nolu dosyada) bir failin abisi arayıp uzlaşmak için ilave para teklif etti ve şikayetinizden vazgeçerseniz kardeşim daha az ceza alacak dedi. Ben de hukukçu arkadaşlarımla danışarak siber suçlarda görevli bir arkadaşımla beraber yine banka üzerinden parayı almak için maaş müşterisi olduğum bankanın önüne gittiğimde olayın bir tuzak ve kumpas olduğu gerçeğiyle karşılaştım.

"BENİ KARALAMAYA YÖNELİK BİR İFTİRANIN ÜRÜNÜDÜR"

Hakkımdaki dolandırıcılık iddiaları kesinlikle gerçek dışıdır ve beni karalamaya yönelik bir iftiranın ürünüdür. Bu olay, kişisel ve mesleki itibarımı zedelemek için kurgulanmış bir komployu içermektedir. Konuyla ilgili olarak yetkili mercilere başvurulmuş ve hukuki sürecin başlatılması sağlanmıştır. Adaletin en kısa sürede yerini bulacağına olan inancım tamdır. Bu süreçte özellikle basın mensuplarından ve kamuoyundan beklentim, yargı süreci tamamlanmadan değerlendirmelerde bulunulmaması ve adil bir tutum sergilenmesidir. Yaşanan bu olay, sadece şahsımı değil, aynı zamanda ailemi, bağlı bulunduğum kurumu ve akademik camiamızı da derinden etkilemektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, hukuki süreç ilerledikçe gerekli açıklamaları yapacağımı belirtmek isterim. Bu zorlu süreçte yanımda duran ve desteklerini esirgemeyen aileme, meslektaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ederim."

Türkiye İstatistik Kurumu, Erhan Çetinkaya, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, 3-sayfa, Rektör, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası! Parayı alırken suçüstü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • İshak Klein:
    Tuzağa düşmüş!… Oğlum ata sporu işte..,sizde bunu yapmayan yokki.. çok fazla içerleme, arada olur böyle şeyler :)))) 39 2 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    bütün kurumlarda üst düzey yöneticilerin hepsi aynı adamlar prof olmuş adam olamamış 39 1 Yanıtla
  • Orhan Ceylan:
    Bunların hepsi hırsız 37 2 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Tek sebebi Baştaki … 26 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TUİK BASKANI DA MEMURUN HAKKINI ÇALIYOR 26 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Numara Yapma Kimse Yemez 20 0 Yanıtla
  • sezai duran:
    İşte al sana Túik çalmasını bilemeyen bir hırsız ama biz emeklinin cebinden çok güzel çalmasını bile hırsızlar var 14 1 Yanıtla
  • bayan Asi:
    tüh ya paraları cukka ederken mi tuzağa düşmüş yazıkkkkk 14 0 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    Pudra şekeri koklarken yanlışlıkla olmuştur.Gerçekten dolandırılan mağdur olsa zindanlarda çürürdü. 9 1 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Bu ülkede enflasyonun bu seviyeye gelmesinin bir tek nedeni var TEK NEDEN ÜLKE YAĞMALANIYOR TALAN EDİLİYOR MALUM PARTİ TARAFINDAN 6 0 Yanıtla
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