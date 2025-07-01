Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alındı

01.07.2025 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındı. 109 şüpheli yakalanırken, 47 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonu ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. 109 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, 47 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şenol ve Aslanoğlu ile birlikte 109 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Yunus Öz'ün ise vefat etmiş olduğu anlaşılırken 47 şüphelinin ise yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Başsavcılıktan operasyon açıklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik operasyonla açıklama yayınladı. Açıklamada şu sözlere yer verildi: "Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve Bilirkişi raporlarında; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile iştirak şirketi İZBETON AŞ' nin ilgili kooperatifler ile yaptığı kentsel dönüşüm kapsamında konut yapımına ilişkin sözleşmelerde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kamu zararına neden olunduğunun, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ arasında ve İZBETON AŞ ile alt yükleniciler arasında gerçekleştirilen toplam 17 adet araç ve iş makinesi kiralama ile asfalt yapım işlerine konu ihalelerde "İhaleye Fesat Karıştırma değerlendirilebilecek usulsüzlükler bulunduğunun, ve "Edimin İfasına Fesat Karıştırma" olarak İZBETON AŞ'nin 2021-2024 yılları arasında konaklama, seyahat, uçak bileti, yemek ve organizasyon giderlerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kamu zararına neden olunduğunun, tespit edilmesi, öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen belirtilen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin olarak ilgiler tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyuruları birlikte değerlendirilerek; Cumhuriyet Başsavcılığımızca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ ilgilileri hakkında soruşturma başlatılmıştır." - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Tunç Soyer, Operasyon, Belediye, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, izmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz
Fethiye’de yola düşen İsviçreli yamaç paraşütçüsü öldü Fethiye'de yola düşen İsviçreli yamaç paraşütçüsü öldü
Barış Alper’in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
Yürek sızlatan görüntü Karısına yaptıkları yanına kar kalmadı Yürek sızlatan görüntü! Karısına yaptıkları yanına kar kalmadı
İsrailli Bakan’dan ortalığı karıştıracak video: Netanyahu Tahran sokaklarında İsrailli Bakan'dan ortalığı karıştıracak video: Netanyahu Tahran sokaklarında
Tek böbrekler spor yapamazsın dediler Oğluna böbreğini veren kadın sporcudan kick boksta dev başarı Tek böbrekler spor yapamazsın dediler! Oğluna böbreğini veren kadın sporcudan kick boksta dev başarı
Şüpheli şekilde ölen Emel’in eşiyle tartıştığı anlar kamerada Şüpheli şekilde ölen Emel'in eşiyle tartıştığı anlar kamerada
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır
AFAD’dan orman yangınlarından etkilenenlere destek AFAD'dan orman yangınlarından etkilenenlere destek
Azerbaycan’da Sputnik ofisine operasyon Yaka paça gözaltına aldılar Azerbaycan'da Sputnik ofisine operasyon! Yaka paça gözaltına aldılar
Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ın maaşına dev zam Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın maaşına dev zam

13:58
CHP kurultay davasında yeni karar Görevsizlik kararı kaldırıldı
CHP kurultay davasında yeni karar! Görevsizlik kararı kaldırıldı
13:33
Naci Görür’den Bursa’daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı
Naci Görür'den Bursa'daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı
12:59
Bursa’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
12:42
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
19:45
Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı
Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı
19:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
19:30
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
19:28
İspanya ve Portekiz’de sıcaklık rekoru kırıldı
İspanya ve Portekiz'de sıcaklık rekoru kırıldı
19:15
Seferihisar’da alevler evlere yaklaştı 1 mahalle tahliye edildi
Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi
19:07
Sadık Çiftpınar’ın yeni durağı 1. Lig oldu
Sadık Çiftpınar'ın yeni durağı 1. Lig oldu
18:48
Borsa İstanbul’dan iki yılın rekoru
Borsa İstanbul'dan iki yılın rekoru
18:40
Beşiktaş’ın yeni transferi David Jurasek’ten transfer itirafı
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı
18:21
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 14:34:16. #7.12#
SON DAKİKA: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.