Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonu ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. 109 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, 47 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şenol ve Aslanoğlu ile birlikte 109 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Yunus Öz'ün ise vefat etmiş olduğu anlaşılırken 47 şüphelinin ise yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Başsavcılıktan operasyon açıklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik operasyonla açıklama yayınladı. Açıklamada şu sözlere yer verildi: "Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve Bilirkişi raporlarında; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile iştirak şirketi İZBETON AŞ' nin ilgili kooperatifler ile yaptığı kentsel dönüşüm kapsamında konut yapımına ilişkin sözleşmelerde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kamu zararına neden olunduğunun, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ arasında ve İZBETON AŞ ile alt yükleniciler arasında gerçekleştirilen toplam 17 adet araç ve iş makinesi kiralama ile asfalt yapım işlerine konu ihalelerde "İhaleye Fesat Karıştırma değerlendirilebilecek usulsüzlükler bulunduğunun, ve "Edimin İfasına Fesat Karıştırma" olarak İZBETON AŞ'nin 2021-2024 yılları arasında konaklama, seyahat, uçak bileti, yemek ve organizasyon giderlerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kamu zararına neden olunduğunun, tespit edilmesi, öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen belirtilen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin olarak ilgiler tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyuruları birlikte değerlendirilerek; Cumhuriyet Başsavcılığımızca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ ilgilileri hakkında soruşturma başlatılmıştır." - İZMİR