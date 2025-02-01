Tuncay Özkan'a Soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sözcü TV'de katıldığı 'Başkent Kulisleri' isimli programda söylediği sözler gerekçesiyle, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 30 Ocak tarihinde Sözcü Tv'de katıldığı 'Başkent Kulisleri' programda cezaevlerinde hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceğini söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncay Özkan'ın ifadeleri ile ilgili 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlattı. - İSTANBUL