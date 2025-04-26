Tunceli'de arazide 3 gün mahsur kalan şahıs kurtarıldı
TUNCELİ - Tunceli'de olumsuz hava şartları nedeni ile arazide 3 gün mahsur kalan bir kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Tunceli'nin Bor köyünde olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür arazide mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen yürütülen başarılı operasyon sonucunda vatandaş güvenli bir şekilde Tunceli merkeze ulaştırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tunceli'de 3 Gün Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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