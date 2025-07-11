Tunceli'de aranan 179 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tunceli'de aranan 179 şüpheli yakalandı

Tunceli\'de aranan 179 şüpheli yakalandı
11.07.2025 12:44
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Tunceli Valisi Şefik Aygöl, ilde son 3 aylık asayiş faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, ilde son 3 aylık asayiş faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bu çerçevede son 3 ayda aranan 179 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, ilde son 3 aylık asayiş faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Valilikte gerçekleştirilen bilgilendirmeye Vali Aygöl'ün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile İl Emniyet Müdürü Hakan Duman da katıldı.

Açıklamasında asayiş uygulamalarının toplumun huzurunu koruyan en önemli faaliyetlerden olduğunu vurgu yapan Vali Şefik Aygöl, "Asayiş suçlarına karşı yapılan çalışmalarda 477 bin 715 şahıs kontrol edilmiş, 179 aranan şahıs yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. 450 işyeri, umuma açık işletme, 79 okul, 150 metruk bina, 223 park ve bahçe kontrol edilmiştir. 632 olay meydana gelmiş 598 şüpheli yakalanmış 28 şüpheli gözaltına alınmıştır. Kabahatler kanununa istinaden 46 şahsa toplamda 80 bin 107 TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

Narkotik suçlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Şefik Aygöl, "Toplum 19 operasyon gerçekleştirilmiş, 40 şüpheli şahsa narkotik suçlarından yasal işlem yapılmıştır. Uyuşturucuya karşı mücadelemiz son zehir taciri de yakalanıncaya kadar devam edecektir. Özellikle ifade etmek isterim ki uyuşturucunun ismine dahi tahammülümüz yoktur. Toplum 17 operasyon gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 30 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, adli makamlarca 1 şahsın tutuklanmasına karar verilmiştir. Kamu düzenini ve halk sağlığını tehdit eden kaçakçılık suçlarına karşı ilimiz genelinde gerçekleştirilen etkin ve kararlı mücadele devam etmektedir. Göçmen kaçakçılığına karşı yapılan çalışmalarda; 4 bin 48 şahıs kontrol edilmiş, 1 yabancı uyruklu şahsa toplamda 117 bin 86 TL idari para cezası uygulanmıştır. Umut tacirlerini Tunceli'de barındırmayacağız" şeklinde konuştu.

Terör örgütlerine yönelik 10 adli operasyonda 11 şüphelinin yakalandığını aktaran Vali Şefik Aygöl, "Yakalanan şahıslardan 5 şahıs tutuklanmış, 3 şahıs hakkında adli kontrol tedbir kararı verilmiştir. 17 Haziran 2025 tarihinde yapılan operasyonda, 27 yıl önce 1 personelimizin şehit edilmesi, 1 personelimizin yaralanması ve 2 sivil vatandaşımızın şehit edilmesi olayları dahil 2 terör örgütü olayının faili olduğu tespit edilen TKP/ML-TİKKO terör örgütü üyesi Zafer kod adlı H.K. Mersin ilinde icra ettiğimiz operasyonda yakalanmış, adli mercilerce tutuklanmıştır. Teröre asla geçit vermeyeceğiz. Toplumun huzurun bozmaya yönelik her türlü terör faaliyetine karşı ilimiz genelinde yürütülen istihbari ve operasyonel çalışmalar titizlikle devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Son 2 ayda yapılan trafik kontrollerine ilişkin bilgi vere Aygöl, "62 ayrı noktada 3 bin 535 adet trafik uygulaması icra edilmiştir. 50 bin 155 motorlu araç kontrol edilmiş, 612 sürücüye ve 2 bin 73 araç plakasına idari para cezası uygulanmış, 197 araç trafikten men edilmiştir. 88 ehliyetsiz sürçü ve 60 alkollü sürücü tespit edilmiş ve işlem yapılmıştır. Vatandaşlarımızın trafikte güvenle seyahat etmesi için sürdürülen, can güvenliğinin teminatı olan denetim ve kontrollerimiz kararlılıkla icra edilmeye devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

Meteorolojik açıdan yangın riski yüksek olan günlerden geçildiğinin altını çizen Tunceli Valisi Şefik Aygöl, "Maalesef ülkemizin birçok ilinde yangınlarla mücadele sürüyor. Bu nedenle özellikle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı bu dönemde; orman yangınlarının, doğal hayatı tehdit eden, geri dönüşü uzun yıllar sürebilen ciddi bir felaket olduğunu, bu yangınların büyük bir kısmını insan kaynaklı olup, gerekli önlemler alındığında engellenebilir durumda olacağını özellikle hatırlatmak istiyorum. bu nedenle hem doğayı hem de canlı yaşamını korumak amacıyla; izin verilen yerler dışında ateş yakmaktan kaçınılmalı, sigara izmaritleri rastgele atılmamalı, cam parçaları toplanmalı, ormanlık alanlara izinsiz araç girişi yapılmamalı, anız yakılmamalı, olası bir yangında görevli ekiplere destek olunması büyük önem taşımaktadır. 2025 yılı ilk 6 aylık dönem içinde bölgemizde 62 yangına müdahale edilmiştir. Meydana gelen yangın olayları incelendiğinde; bu yangınların anız, çöp ve bahçelerde bulunan kuru otların yakılması, sigara izmariti, cam parçaları, trafonun rüzgarlı havalarda kıvılcım atması ve elektrik kaçağından meydana geldiği görülmüştür. Orman yangınlarının önlenmesi, yalnızca ilgili kurumların değil, toplumun tüm bireylerinin sorumluluğundadır. Unutulmamalıdır ki bir kıvılcım binlerce hektarlık ormanı yok edebilir. Dikkatli davranmak doğaya ve geleceğimize sahip çıkmaktır. Ayrıca turizm kapsamında ilimize gelen vatandaşlarımızdan bölgeyi bilen rehber olmadan arazi ve dağlık bölgelere gitmemelerini, yüzme bilmeyen, suyun akış hızını kestiremeyen vatandaşlarımızın Munzur ve Pülümür sularında yüzmemelerini özellikle rica ediyorum. Bu süreçte, ilimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan emniyet ve jandarma teşkilatımızın ayrıca adli birimlerimizin üstün gayretleri ile koordineli çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Huzur şehri Tunceli'de güvenlik güçlerimiz ve adli mercilerimizle işbirliği içerisinde çalışmalarımızı aralıksız ve etkin bir şekilde devam ettireceğimizin altını önemli çizmek istiyorum" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de aranan 179 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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