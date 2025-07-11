Tunceli\'de biri asker 3 şehidin faili örgüt üyesi yakalandı

Tunceli'de biri asker 2'si sivil olmak üzere 3 şehidin faali olduğu tespit eden TKP/ML-TİKKO terör örgütü mensubu H.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı TEM ve istihbarat birimlerince faili meçhul kalan suçların aydınlatılması amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında mevcut deliller geliştirilerek örgüt mensuplarının ifade ve teşhisleri üzerinde uzun ve titiz çalışmalar yapıldı. Bu neticede Zafer koadlı H.K. isimli TKP/ML-TİKKO terör örgütü mensubunun 1998 yılında Pertek ilçesi Dorutay bölgesindeki yol devriyesi esnasında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan J.Komd.Er Mehmet Anaç ve yaralanan J.Komd.Er Olcay Aymelek ile 1998 yılında Çemişgezek ilçesi Gülbahçe köyünde 2 sivil vatandaşın şehit edilmesi olaylarının faili olduğu tespit edildi.

Ankara, İzmir ve Mersin olmak üzere 3 ilde yürütülen çalışmalar ile şahsın teşhisi yapılarak Mersin'de yaşadığı tespit edildi. Teknik çalışmalarla adresi tespit edilen şahıs, Mersin'de icra edilen operasyon ve fiziki takip neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, Pertek Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - TUNCELİ