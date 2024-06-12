Tunceli'de Bisikletli Polis Ekipleri Göreve Başladı

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Tunceli'de bisikletli polis ekipleri, 'Martı' timi olarak göreve başladı. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Tunceli'nin rengi artık değişmeye başladı ve yeni renkleri çok daha canlı çok daha parlak" dedi.

Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 4 bisikletli polisten oluşan 'Martı' timi kentte hizmet vermeye başladı. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, huzur ve sükun ortamının Tunceli'ye çok yakıştığını söyledi. Tunceli'nin gelecek 10 yıl içerisinde turizm potansiyelini ortaya çıkaracağını belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "Tunceli'nin rengi artık değişmeye başladı ve yeni renkleri çok daha canlı çok daha parlak. Martı timini ilimize, emniyet teşkilatına, ilimizin huzuruna katkıda bulunması için hizmete sokuyoruz. Amirimizle beraber 4 kişilik bir tim olacak. Mesire alanlarımızda, Munzur Vadimizin polis sorumluluk bölgesinde, Pülümür Vadisinde, parklarımızda, yeşil alanlarımızda emniyet hizmetlerimizi göremeye devam edecekler. Tunceli'nin renklerine bir renk daha katmış olacağız. Sadece bisiklet timlerimiz değil, motosiklet kapasitemizi de arttırdık. Emniyetimizi, jandarmamız daha renkli bir hale gelecek. Keza jandarma teşkilatımızda da motosiklet timleri oluşturuyoruz. Motosikletli jandarma birliklerini daha fazla görmüş olacağız. Tunceli'de eskiden emniyetimizin, jandarmamızın görünen yüzü zırhlı araçların içerisindeki bir hizmet vardı, bu da çok doğal, o zamanki güvenlik anlayışı şimdiki güvenlik prosedürümüzden biraz daha sertti, daha tehdide yönelik bir çalışmamız vardı. Şimdi ise bu tehdit ortadan kalktı daha turizme yönelik bir çalışma sergiliyoruz" diye konuştu.

Yazın atlı jandarma timleri de sahada olacak

Yazın Tunceli'de atlı jandarma birliklerinin de hizmet vereceğini kaydeden Vali Tekbıyıkoğlu, "Bizim plajlarımızın olduğu yerde, mesire alanlarımızın olduğu yerde jandarma da kendi sorumluluk bölgesinde atlı birliklerle ve motosikletli birliklerle hizmet vermeye devam edecek. Tunceli daha da renkleniyor. Bu renk de Tunceli'ye çok ama çok yakışıyor. Tunceli bayram dönemlerinde, tatil dönemlerinde oldukça fazla itibar gören il. Hem şehir dışında yaşayan hemşehrilerimiz, hem de Tunceli'yi görmek isteyenlerin sayısı günbegün artıyor. Tabi biz de kendi çalışma arkadaşlarımızla, emniyetimizle jandarmamızla bu gelecek misafirleri rahat ve huzurlu bir şekilde hem ilimize intikalini hem ilimizde vakit geçirmeleri üzerine tedbirlerimizi aldık. Çok vatandaşımızı sıkmadan ama güvenliği de ihmal etmeden trafik akışını sağlayacak bir şekilde hem trafik ekiplerimiz hem asayiş ekiplerimiz bayramda da her zaman olduğu gibi hizmet vermeye vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Uygulama Doğu Anadolu'da ilk

Uygulamanın Batı illerinde görüldüğünü ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Bu uygulama Batı illerinde Ege sahillerinde, Akdeniz'de gördüğümüz bir uygulamaydı. Doğu Anadolu'da bu uygulamanın ilk olduğunu söylediler arkadaşlar. Doğu Anadolu'nun da en güzel illerinden bir tanesi Tunceli, turizm potansiyeli en yüksek illerden bir tanesi. Bu haliyle bu hizmeti Tunceli'ye getirmekten büyük kıvanç duyuyoruz. Bisikletli polislerimiz martı timlerimiz ilimize çok güzel bir renk katacaklar" dedi. - TUNCELİ