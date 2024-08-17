Tunceli\'de çıkan yangın kontrol altına alındı

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Tunceli merkez Kocakoç köyü Boylu mezrasında dün çıkan yangın, 150 dönümlük alanda etkili oldu. Yangın, çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Tunceli merkeze bağlı Kocakoç köyü Boylu mezrasında dün gece saatlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye 3 itfaiye, 1 arazöz, 3 TOMA, 1 iş makinesi, 140 kişiden oluşan jandarma asayiş komando timi sevk edildi. Köylü ve gönüllülerin de destek verdiği yangınla mücadele çalışmaları saatler sonra sonuç verdi ve yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedenine ilişkin Tunceli Valiliği tarafından da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yangının çıkış sebebinin aydınlatma direklerinde bulunan elektrik tellerinin birbirine sürtünmesi neticesinde kıvılcım çıkarması ve çıkan kıvılcımın araziye düşmesi sonucu olduğu değerlendirilmektedir. Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ