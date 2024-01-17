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Tunceli'de Çöp Kamyonundan Düşen İşçinin Ailesi İhmal İddiasıyla Sorumluların Cezalandırılmasını İstiyor - Son Dakika
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Tunceli'de Çöp Kamyonundan Düşen İşçinin Ailesi İhmal İddiasıyla Sorumluların Cezalandırılmasını İstiyor

Tunceli'de çöp kamyonundan düşerek beyin kanaması geçiren belediye temizlik işçisinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürerken, ailesi olayda ihmal olduğunu belirterek, sorumluların cezalandırılmasını istedi. İşçinin ailesi, çölyak hastası olan çocuğunun raporu olmasına rağmen temizlik işinde çalıştırılmasının hesabının sorulmasını talep etti.

Tunceli\'de Çöp Kamyonundan Düşen İşçinin Ailesi İhmal İddiasıyla Sorumluların Cezalandırılmasını İstiyor
17.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:11
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Tunceli'de çöp kamyonundan düşerek beyin kanaması geçiren belediye temizlik işçisinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürerken, ailesi olayda ihmal olduğunu belirterek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Tunceli Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Zülfü Çelikdemir (39), 6 gün önce Cumhuriyet Mahallesi'nde çöp toplama kamyonundan düşerek beyin kanaması geçirmişti. Çocuklarının yaşadığı olayda ciddi ihmal olduğunu söyleyen ailesi, çölyak hastası çocuklarını raporu olmasına rağmen temizlik işinde çalıştıran sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti. Tunceli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen ve hayati tehlikesi bulunan Çelikdemir'in annesi Fatma Çelikdemir, gözyaşları içinde yaşananları anlattı. Anne Çelikdemir, "Oğlum, 5 gün 5 gecedir bana kapıyı açmıyor, bana cevap vermiyor" dedi.

Baba Seyit Ali Çelikdemir ise, oğlunun 7 yıldır belediyede çalıştığını kaydederek, "7 yıl içerisinde sadece 13 gün izin almış. Ben defalarca belediyeye gittim. Çocuğum rahatsız, çöpte çalışamaz, bağırsaklarından tedavi görüyor dedim. Geldiğinde sürekli kusuyordu. Başkan yardımcısına, temizlik müdürünün yanına gittim, ricada bulundum. Bu adamın yüzde 51 engelli raporu var dedim. Bu adamın yıllık izinleri var dedim. 2 ay yıllık izni olduğunu söylediler. Belediye muhasebecisine gittim, 156 gün izni olduğunu öğrendim. 15 gün izin verebileceklerini söylediler. Kabul etmemem halinde istifasını versin gitsin dediler" dedi.

Oğlu için "kayyımın adamı" ifadeleri kullanıldığını söyleyen Çelikdemir, "Kayyım olsaydı o çocuğu bu şekilde çalıştırır mıydı? Çocuk sabah 6'da kalkıp işe gidiyor. 8'e çeyrek kala, bir de 8'de aradım cevap yok. Komşumuz oğlumun düştüğünü ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. O gün yağmur yağıyordu. Çocuk orada ne kadar kalmış bilmiyoruz. Sırt üstü düşmüş" diye konuştu.

Oğlunun temizlik işinden önce de park bahçelerde çalıştığını ve sıcaklar nedeniyle sürekli kustuğunu ifade eden baba Çelikdemir, "Defalarca gidip ricada bulundum. Bu çocuk rahatsız dedim, yüzde 51 engelli raporu var dedim. Elazığ'dan aldığı rapora sahte denildi. Bunu bir kurum amiri nasıl söyleyebilir" şeklinde konuştu.

Çocuklarının can çekiştiğini ve sürekli gözyaşı döktüklerini ifade eden Çelikdemir, davalarının peşini bırakmayacaklarını belirtti.

Belediyeden 6 gün sonra açıklama

Tunceli Belediyesi de yaşanan iş kazasına ilişkin 6 gün sonra yazılı açıklama yaptı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, kaza ile ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, "Bazı basın yayın organlarında yazılan haberlere dair çalışma arkadaşımızın sağlık durumu ve ciddiyeti nedeniyle açıklama yapmayı etik bulmadığımızı belirtmek isteriz. Çalışma arkadaşımızın sağlığına kavuşması ile birlikte gerekli açıklama yapılacaktır. Yaşanan bu kaza olayının nasıl ve neden olduğu konusunda adli makamlarca soruşturma başlatılmıştır. Belediyemizce de aynı gün idari tahkikat başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir. Bizler belediye olarak acılı aileyi anlıyoruz. Bizim için elzem olan çalışma arkadaşımızın hayata tutunmasıdır. Belediye olarak her daim çalışma arkadaşımızın ve ailesinin yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Çöp Kamyonundan Düşen İşçinin Ailesi İhmal İddiasıyla Sorumluların Cezalandırılmasını İstiyor - Son Dakika


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