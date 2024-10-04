Tunceli'de Dağda Düşen Kadın Hava Ambulansıyla Kurtarıldı - Son Dakika
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Tunceli'de Dağda Düşen Kadın Hava Ambulansıyla Kurtarıldı

Tunceli\'de Dağda Düşen Kadın Hava Ambulansıyla Kurtarıldı

Tunceli'de dağda düşerek ayağını kıran kadın, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

04.10.2024 23:07
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Tunceli'de dağda düşerek ayağını kıran kadın, Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyla bulunduğu bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tunceli'nin Nazmiye ilçesine bağlı Düzgün Baba Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dağın zirvesinde düşerek yaralanan 53 yaşındaki Esmer Altun için yakınları 112'den yardım istedi. Bilgi üzerine bölgeye 112, UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken eşzamanlı olarak Malatya 112 hava ambulansı ile de iletişime geçildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları kadını sedyeyle hava ambulansına taşıdı. Yaralı kadın hava ambulansı ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayağında kırık ve çıkık olduğu belirtilen kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Dağda Düşen Kadın Hava Ambulansıyla Kurtarıldı - Son Dakika

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