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Tunceli'de Husumet Nedeniyle Cinayet İşlendi, Zanlı Aranıyor - Son Dakika
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Tunceli'de Husumet Nedeniyle Cinayet İşlendi, Zanlı Aranıyor

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, aralarında husumet bulunan kişiyi öldürdüğü belirtilen zanlı, polis ve jandarma tarafından her yerde aranıyor. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tunceli\'de Husumet Nedeniyle Cinayet İşlendi, Zanlı Aranıyor
23.01.2024 - 15:01,
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, aralarında husumet bulunan kişiyi öldürdüğü belirtilen zanlı, polis ve jandarma tarafından her yerde aranıyor.

Olay, 5 Ocak günü Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Karsan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Gündüz Çelik (42), Z.D. (36) isimli kuzeni tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Z.D.'yi yakalamak için polis ve jandarma ekipleri teyakkuza geçti. Z.D.'nin en son Elazığ'ın Kovancılar ilçesine gittiği öğrenilirken, yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Maktulün aile avukatı Doğukan Kudat, baba, kardeşi ve çocuklarının tasarlayarak, canavarca hisle ve kan gütme saikiyle adam öldürme suçundan yargılanmaları gerektiğini söyledi. Avukat Kudat, "Bu sayılan dört şüphelinin ailelerinin köyden uzaklaştırılmaları ve hadisenin daha da büyümemesi ve başkaca olumsuzlukların ortaya çıkmaması için valilik, kaymakamlık ve diğer ilgili yerlere başvurular yapıldı. Şüphelilerden N.D.'nin tutuklanması yönünde savcılığa Mazgirt Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması istemiyle tutuklama müzekkeresi yazılması için talepte bulunduk ancak savcılık henüz bir karar vermedi. Baba N.D.'nin tutuklanmaması halinde dosyaya etki edeceği, telafisi güç ve imkansız zararlara sebebiyet vereceği kaçınılmaz olacak" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Husumet Nedeniyle Cinayet İşlendi, Zanlı Aranıyor - Son Dakika


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