Tunceli\'de Kaya Düşmesi Trafiği Etkiledi

Tunceli- Erzincan karayoluna dağdan kopan kaya parçaları düştü.

Tunceli'de hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağış ile birlikte Pülümür ve Munzur Vadisinde kaya düşmeleri yaşanıyor. Tunceli-Erzincan karayolunda öğle saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Yapılan çalışmalar sonrası kaya parçaları temizlendi, yol trafiğe açıldı. Yetkililer, bölgedeki tehlikenin devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. - TUNCELİ