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Tunceli'de Maraş depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı bina, iş makinesinin tek dokunuşu ile yerle bir oldu.

Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan Timaş Yapı Kooperatifindeki bina için, depremlerde ağır hasar aldığı gerekçesiyle yıkım kararı alındı. İş makinesinin çalışmaya başladığı 5 katlı bina, tek dokunuşla yerle bir oldu.

Özellikle Yedisu fayı için endişe duyan uzmanların uyarıları ile Tunceli'nin Pülümür ilçesinde konteyner kent yapımı devam ediyor. - TUNCELİ