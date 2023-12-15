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Tunceli'de Mobil Bankacılık Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
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Tunceli'de Mobil Bankacılık Dolandırıcılığı Operasyonu

Tunceli'de bir vatandaşın mobil bankacılık hesabını kopyalayarak dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Tunceli\'de Mobil Bankacılık Dolandırıcılığı Operasyonu
15.12.2023 - 13:27,
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Tunceli'de bir vatandaşın mobil bankacılık hesabını kopyalayarak dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'de F.Ö. isimli vatandaş, 23 Haziran 2023 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunarak bankası tarafından arandığını ve hesabından nakit avans kullanılarak 90 bin Türk Lirası kredi ve 5 bin Türk lirası nakit para çekildiğini, bankaya gidip konuyu sorduğunda hesabından 3 farklı hesaba farklı miktarlarda para gönderildiğini öğrendiğini belirterek şikayetçi oldu.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin F.D., A. B. ve Ö. S. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan yakalanarak gözaltına alınan ve 13 Aralık 2023 tarihinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de Mobil Bankacılık Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika


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