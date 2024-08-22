Tunceli'de trafik kazası: 5 yaşındaki çocuk ve 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tunceli'de trafik kazası: 5 yaşındaki çocuk ve 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Tunceli\'de trafik kazası: 5 yaşındaki çocuk ve 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki bir çocuk ve 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

22.08.2024 15:02
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Tunceli'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 5 yaşındaki bir çocuk ile 28 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Kaza, Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolunun 6'ncı kilometresinde bulunan Pah Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 62 AP 141 plakalı kamyon ile 12 ACC 814 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, ağır hasar alan otomobilde aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 5 yaşındaki bir çocuk ile 28 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de trafik kazası: 5 yaşındaki çocuk ve 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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