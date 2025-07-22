Tunceli\'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tunceli-Pülümür- Erzincan kara yolunda hafta sonu meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolu, 8. tünel içinde hafta sonu meydana gelmişti. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan Mehmet Boz, Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Boz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Boz için yarın Erzincan Yalınca Cemevi'nde cenaze töreni düzenleneceği, törenin ardından cenazenin Çağlayan Beldesi Derebağ köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - TUNCELİ