Tunceli'de Vize Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Tunceli'de Vize Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Tunceli\'de Vize Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Tunceli'de yaşayan bir vatandaşı vize vaadiyle dolandırarak 28 bin Türk Lirası ile 5 bin euro'sunu alan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırılan vatandaşın şikayeti üzerine yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılar tespit edilerek gözaltına alındı.

06.03.2024 11:50  Güncelleme: 12:23
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Tunceli'de, bir vatandaşı vize vaadiyle dolandırarak 28 bin Türk Lirası ile 5 bin euro'sunu alan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Tunceli'de yaşayan R.A. isimli vatandaş, yurtdışına çıkmak için vize başvurusunda bulundu. Başvurusunun olumsuz sonuçlanması üzerine vize başvurularını hızlandırdığını ve onaylattığını iddia eden S.T. isimli şahısla irtibata geçen R.A., kendisini yurtdışına yasal yollarla çıkarması karşılığında 28 bin Türk Lirası ve 5 bin euro gönderdi. 6 ay boyunca herhangi bir gelişme olmaması üzerine dolandırıldığını anlayan R.A., Tunceli Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, başvurunun ardından yaptıkları çalışma neticesinde S.T., M.T. ve E.C. isimli şahısların birlikte hareket ettiklerini ve vize vaadiyle vatandaşları dolandırdıklarını tespit etti. Şahıslara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Tunceli, Dolandırıcılık, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Vize Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de Vize Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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