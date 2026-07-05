Tunceli'de Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Tunceli'de Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

05.07.2026 11:54
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Nazımiye'de düşerek yaralanan kadın, UMKE müdahalesiyle hastaneye sevk edildi. Dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Düzgün Baba kırsalında ayağından yaralanan kadın, UMKE'nin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Düzgün Baba kırsalında bir kadın vatandaşın düşerek ayağından yaralandığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yaralıya ulaşan UMKE ekipleri, olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı kadın daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından yetkililer, yaz mevsiminde artan doğa yürüyüşleri, mantar toplama faaliyetleri ve inanç merkezlerine yapılan ziyaretler nedeniyle vatandaşları uyardı. Engebeli ve kırsal alanlarda yürüyüş yapılırken dikkatli olunması, uygun ekipman kullanılması, mümkün olduğunca tek başına hareket edilmemesi ve arazi şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi. Ayrıca sıcak havalarda özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların uzun süre güneş altında kalmamaları, yeterli su tüketmeleri, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmaları ve ilaçlarını düzenli kullanmalarının sağlık açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Güvenlik, 3. Sayfa, Tunceli, Yaşam, Doğa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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