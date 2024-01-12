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Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 1 yaralı - Son Dakika
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Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 1 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde tüpten sızan gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Şuayip Vural'a ait evde çay demlemek için çakmağı çakan Vural, içeride biriken gazın basıncıyla patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evde hasar oluşurken, Vural'ın yüzünde ve ayaklarında yanıklar oluştu. Yoldan geçen bir kişi tarafından kurtarılan Vural, tedavi için hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12.01.2024 - 01:17,
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Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde tüpten sızan gazın sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, Erenler Mahallesi 9. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, tek başına yaşayan Şuayip Vural'a ait evde bilinmeyen bir sebeple tüpten sızan gaz önce mutfağın, ardından da tüm evin içine doldu. Çay demlemek için ocağın başına geçen Vural, çakmağı çaktığında patlama oldu. İçeride biriken gazın basıncın etkisiyle bomba gibi patladığı evde hasar oluştu. Evin pencere çerçevesi patlamanın etkisiyle yerinden söküldü. Patlamanın ardından yüzünde ve ayaklarında yanık oluşan Vural, dumanla kaplanan evde mahsur kaldı. O sırada yoldan geçen Bayram Çatalbaş, eve girerek patlamada yaralanan Vural'ı dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, İskilip Belediyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam İskilip'teki tedavisinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
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İskilip, Çorum, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 1 yaralı - Son Dakika
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