Turgut Toydemir Trafikte Polisten Yaralandı - Son Dakika
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Turgut Toydemir Trafikte Polisten Yaralandı

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Ünlü mimar Turgut Toydemir, yol verme nedeniyle tartıştığı polis tarafından vuruldu ve hastaneye kaldırıldı.

20.12.2024 10:06
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Ünlü Mimar Turgut Toydemir trafikte tartıştığı polis tarafında vuruldu

İSTANBUL - 86 yaşındaki tanınmış Mimar Turgut Toydemir, yol verme nedeniyle çıkan kavgada polis memuru olduğu ortaya çıkan S.Ç. tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Toydemir, hastanede tedavi altına alındı.

86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir, trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis memuru S.Ç.'nin, durmayan araca doğru tabancasıyla ateş açması üzerine Turgut Toydemir yaralandı. Ünlü mimar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis S.Ç. silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Olay saat 19.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Görev saati dışında kendisine ait 34 DF 8762 plakalı araç ile trafikte seyreden polis memuru S.Ç., 34 TC 7374 plakalı aracı ile seyir halinde olan ünlü mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., ünlü mimarın durmaması üzerine tabancası ile araca doğru rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri aracı kullanan Turgut Toydemir'e isabet etti. Yaralanan Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durdu. Diğer sürücüler tarafından olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Turgut Toydemir, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Silah ile birlikte yakalanan polis memuru S.Ç. ise gözaltına alındı. Toydemir'e silahlı saldırıda bulunan polis memuru S.Ç. açığa alınırken hakkında kasten yaralama suçlamasıyla tahkikat başlatıldı.

Turgut Toydemir Trafikte Polisten Yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Turgut Toydemir Trafikte Polisten Yaralandı - Son Dakika

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