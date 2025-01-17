Turgutlu\'da 4 Tırın Kazası: 2 Yaralı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 tırın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İzmir- Ankara yolu trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir Ankara istikameti Alpaslan Türkeş Köprülü Kavşağı alt geçitte meydana geldi. Aynı yönde seyir halindeki 35 GC 3105, 43 ACA 746, 45 AIP 020 ve 45 YB 2323 plakalı tırlar alt geçitte çarpıştı. Kazada 35 GC 3105 ve 43 ACA 746 plakalı tırların sürücüleri İsmail Y. ile Mustafa K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine acil sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara yolu bir süre trafiğe kapandı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA