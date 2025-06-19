Turgutlu\'da Tır Şoförü İsmail Gürelli Kazada Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan ve Türkiye'den yurtdışına tır ile çeşitli ürünler taşıyan şoför İsmail Gürelli, kazada hayatını kaybetti.

İtalya'da, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Turgutlulu şoför 30 yaşındaki İsmail Gürelli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gürelli'nin cenazesinin birkaç gün içerisinde Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. - MANİSA