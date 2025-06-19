Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan ve Türkiye'den yurtdışına tır ile çeşitli ürünler taşıyan şoför İsmail Gürelli, kazada hayatını kaybetti.
İtalya'da, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Turgutlulu şoför 30 yaşındaki İsmail Gürelli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gürelli'nin cenazesinin birkaç gün içerisinde Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Turgutlu'da Tır Şoförü İsmail Gürelli Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?