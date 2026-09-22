Turgutlu'daki saldırıda soruşturma bitene dek yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj, görüntü, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır" açıklaması yaptı.

RTÜK Başkanı Daniş, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Manisa Turgutlu'da öğrencilerimizi hedef alan menfur saldırıya ilişkin adli soruşturma kapsamında Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj, görüntü, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır. Evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetinin korunması, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi ve kamuoyunun teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi adına, tüm medya kuruluşlarımızı alınan karara titizlikle riayet etmeye davet ediyoruz. Yaralı evlatlarımıza acil şifalar, ailelerimize ve tüm Turgutlu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."