Turgutlu'daki saldırıda soruşturma bitene dek yayın yasağı getirildi

Turgutlu'daki saldırıda soruşturma bitene dek yayın yasağı getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
RTÜK Başkanı Daniş, Manisa Turgutlu'da öğrencileri hedef alan saldırıda soruşturma tamamlanıncaya kadar haber ve yayınların yasaklandığını açıkladı. Sulh Ceza Hakimliği kararı, evlatların ve ailelerinin mahremiyetini ve kamuoyunu teyitsiz bilgilerden korumayı amaçlıyor.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj, görüntü, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır" açıklaması yaptı.
RTÜK Başkanı Daniş, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Manisa Turgutlu'da öğrencilerimizi hedef alan menfur saldırıya ilişkin adli soruşturma kapsamında Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj, görüntü, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır. Evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetinin korunması, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi ve kamuoyunun teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi adına, tüm medya kuruluşlarımızı alınan karara titizlikle riayet etmeye davet ediyoruz. Yaralı evlatlarımıza acil şifalar, ailelerimize ve tüm Turgutlu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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