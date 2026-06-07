Turgutreis\'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesinde bulunan otluk ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Turgutreis Pazaryeri'nin üzerindeki otluk ve makilik alanda başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılmaya başladı.

Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlara kısa sürede ulaşan ekipler, alevlerin daha geniş bir alana sıçramasını önledi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede yeniden tutuşmalara karşı soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA