Turist Kalabalığına Rağmen Alışveriş Yok

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Pazara turist yağdı, esnaf 'alışveriş yapmıyorlar' diye sitem etti

ANTALYA - Manavgat'ın en büyük açık pazarlarından bir tanesi olan Perşembe Pazarı turist akınına uğrarken, esnaflar turistin alışveriş yapmamasına şikayet etti.

Başta Side olmak üzere Manavgat'ın değişik bölgelerinin yanı sıra Alanya ve Serik'te tatillerini geçiren turistler Manavgat'ın Pazartesi Pazarından sonra en büyük açık pazarı olan Perşembe Pazarı için Manavgat'a akın ettiler. Minibüs, taksi ve tur araçlarıyla Perşembe Pazarı'na gelen turistler kalabalık nedeniyle pazarda yürümekte zorluk çekerken, pazarcı esnafının pazara yağan turistlere rağmen yüzleri gülmedi.

Havlu, parfüm, ayakkabı ve butik malzemesi satan pazarcı esnafının ortak görüşü, turistin harcayacak parasının bulunmaması oldu. Esnaflar, turistin alışveriş yapmamasına şikayet etti.