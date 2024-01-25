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Türk Bayrağını Bıçakla Kesip Kaçan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Türk Bayrağını Bıçakla Kesip Kaçan Şüpheli Tutuklandı

Alanya'da bir işyerinin önünde Türk bayrağını bıçakla kesen şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden şüphelinin kimliği tespit edildi ve evine yapılan baskınla yakalandı. Şüpheli, polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılarak tutuklandı.

Türk Bayrağını Bıçakla Kesip Kaçan Şüpheli Tutuklandı
25.01.2024 - 17:51,  Güncelleme: 17:54
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Türk bayrağını bıçakla kesen şüpheli tutuklandı

Kimliği belirlenen şahıs evine yapılan operasyonla eylemde kullandığı bıçakla ele geçirildi

ANTALYA - Alanya'da bir işyerinin önünde asılı olan Türk bayrağını bıçakla kesen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Antalya'nın Alanya ilçesi çarşı merkezinde bir lokantanın önünde gece saatlerinde meydana geldi. Kamera görüntülerinde bir kişi elindeki bıçakla işyerinin önünden geçerken birden geri dönerek elinde bulunan bıçakla asılı olan Türk bayrağını kesti. Dükkan sahibi ve çalışanlar sabah işyerine geldiğinde bayrağın altının kesilmiş olduğunu fark ettiler. Olay yerine gelen ekipler, işyeri ve çevre esnafların kameralarını incelemeye aldı. Polis işyeri sahipleri ve çalışanlarının ifadesine başvurdu. Olaya büyük tepki gösteren işyeri sahibi ise bu kişiden şikayetçi olduklarını ve en kısa sürede bu hainin yakalanmasını istediler. Kesilen bayrak hemen yan tarafta bulunan terziye götürülerek dikildi.

Gece saat 21.51 sıralarında işyeri önünden kaldırımda elinde bıçakla yürüyen sakallı bir şahıs bir anda geri dönerek bayrağın olduğu yere doğru yöneldi. Güvenlik kameraları bayrağın bulunduğu alanı görmezken, kameraya yansıyan görüntülerde şahsın bayrağı kestikten sonra, kestiği parçayı montunun sağ cebine, bıçağı ise sol cebine koyarak olay yerinden uzaklaştığı gözlendi.

Görüntülerden şahsın fotoğrafını çıkartan polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Kısa sürede şahsın kimliğinin tespit edilmesinin ardından bir eve yapılan baskında olayı gerçekleştiren S.Ö. bıçakla birlikte yakalandı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye çıkartılan S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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