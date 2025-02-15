Türk Halk Müziğinin Usta İsimlerinden Kahtalı Mıçe Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Türk Halk Müziğinin Usta İsimlerinden Kahtalı Mıçe Hayatını Kaybetti

Türk Halk Müziğinin Usta İsimlerinden Kahtalı Mıçe Hayatını Kaybetti

Türk halk müziğinin sevilen sanatçılarından 'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Mustafa Kahtalı, ince bağırsak kanseri nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, Antalya'da düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'a götürüldü. Sanatçının vefatı, hayranlarını ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

15.02.2025 15:25  Güncelleme: 15:39
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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden 'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Mustafa Kahtalı, ince bağırsak kanseri nedeniyle 74 yaşında Antalya'da hayata veda etti. Bir yıldır kanser tedavisi gören sanatçının cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine gönderildi.

'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, Uncalı Mezarlığı gasilhanesinde yıkandıktan sonra sevenlerinin duaları eşliğinde uğurlandı. Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, 16 Şubat Pazar günü saat 11.00'de Kahta'da adını taşıyan kültür merkezinde yapılacak törenin ardından, Kahta Çağrı Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrasında Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Antalya'daki uğurlama törenine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sanatçının yakınları ve hayranları katıldı. Katılımcılar, Kahtalı Mıçe'nin sanata ve insanlığa olan katkılarını vurgulayarak kendisini rahmetle andı.

Mustafa Kahtalı, geçen yıl Şubat ayında ince bağırsak kanseri teşhisi almış ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başlamıştı. Karaciğerine metastaz yapan hastalıkla mücadele eden sanatçı, son dört ayını Yaşam Vakıf Hastanesi'nde geçirdi. Sanatçı dostları ve sevenleri, tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmadı.

Sanatçının kızı Berivan Aslan, "Kahtalı Mıçe bugün sabah Hakkın rahmetine kavuştu. Burada olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. O bir gönül dostuydu" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Kahtalı Mıçe'nin ismi Antalya'da yaşayacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kahtalı Mıçe'nin ismini Antalya'da yaşatacaklarını belirterek, "O gerçekten bir vatan sevdalısı, yurt sevdalısı, çok kıymetli bir büyüğümüz, sanatçımız. Onun ismini Antalya'da uygun bir yerde yaşatacağız. O zaten ölmeyecek, bütün gönüllerde var" dedi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise, "Mustafa ağabey yıllardır Antalya'da yaşıyordu. Tüm dünyayı yüreğine sığdıracak kadar geniş düşünen, geniş bakan, yaptığı meslek ve sanatı üzerinden de insanları birbirine yaklaştıran, bütün Anadolu insanının ruhunu temsil eden harika birisiydi. Anısı hep yaşayacak, sanatıyla yaşayacak, dostluklarıyla yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Sanatçının hayranlarından Kemal Yazar, " Türkiye'nin sevilen bir sanatçısıydı, her bölgeye hitap eden bir sesi vardı" derken, Mehmet Eroğlu, "Sanatı ve kişiliğiyle öne çıkan, ülkemize mal olmuş bir sanatçıydı" ifadelerini kullandı. Antalya'da 10 yıldır kaldığı 5 yıldızlı bir otelde çalışan Hasibe Ortak ise, "Çok değerli bir insandı, kendisini uzun yıllardır tanıyorum. Her gün gördüğümüz bir kişiydi. Kalbi kendisi o kadar güzel o kadar doğal bir insandı ki, ben sadece üzüntümü paylaşabiliyorum. Başımız sağ olsun. Güzel sohbetlerimiz oldu, hep 'bacım' diye hitap ederdi. Ailemden birini kaybetmiş gibi oldum. Sağlıklı sürecinden hastane sürecine ve şu anki sürecine kadar bizzat yakından gördüğümüz ve baştan sona dua ettiğimiz bir insandı. Çok değerli bir insanı kaybettik" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Sanatçının vefatı, hayranları ve sanat camiası tarafından derin üzüntüyle karşılandı. "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan Mustafa Kahtalı, ünlü türküleriyle hafızalarında ve sanatseverlerin kalbinde yaşamaya devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Türk Halk Müziğinin Usta İsimlerinden Kahtalı Mıçe Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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