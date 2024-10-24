Türk Hava Kuvvetleri'nden Hava Harekatı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatı gerçekleştirildiğini, teröristlere ait toplam 32 hedefin başarılı şekilde imha edildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim 2024'de hava harekatı icra edilmiş, teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA