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Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü Konya'da törenlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Konya'da etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar Anıt Meydanında başladı. Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Kutlamalarda daha sonra kortej hareket etti. Feritpaşa Caddesinden başlayan motorize ekiplerin önde olduğu her birimden polis ekip otolarının oluşturduğu kortej, Alaaddin Bulvarı ve Ankara Caddesini takiben Konya Şehitliğine kadar devam etti.

Törene, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve teşkilat mensupları mensupları katıldı. - KONYA