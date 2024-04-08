Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. yıl dönümü Burdur\'da kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla Burdur'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Burdur Şehitliği ziyaret edilerek şehitler için dua edildi.
Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yıl dönümü nedeniyle Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Çelenk sunumunun ardından konuşan Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik konuşmasında, "Binlerce yıllık medeniyet geçmişiyle dünyaya yön vererek mihenklenen, büyük Türk milletinin bağrından çıkan Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yıl dönümünü kutladığımız bugün, bizleri yalnız bırakmayarak burada bulunan herkese şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Türk polisi suç ve suçlularla mücadele ederken hukukun üstünlüğünü şiar edinmiştir. Milletin her bir ferdinin can ve mal emniyeti için canı pahasına fedakarca ve cesaretle görev yapmaktadır. Türk polisi kanunlardan ve milletimizden aldığı güçle devletin emriyle yürüttüğü görevleri devletimizin tüm kuruluşları ile de iş birliği ve ahenk içerisinde yerine getirmektedir. Türk polisi milletinin engin tarihinden ve atalarından aldığı ilhamla geleceğe emin ve cesur adımlarla yürüyerek daha büyük başarılara ulaşacaktır. Burdur Emniyet Müdürlüğü personeli olarak bizler de devletimizin bekası, milletimizin huzuru, demokrasimizin yaşaması ve gelişmesi için kanunlar dairesinde bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da canımız pahasına bu kutsal görevi ifa edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle dini, devleti, milleti, vatanı, dili uğruna gözünü kırpmadan hayatlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimiz ve aziz hatıralarını rahmetle anıyorum. Gazilerimize, emekli meslektaşlarımıza, hala görevde olan meslektaşlarımıza ve çok kıymetli fedakar ailelerine sağlık, huzur, mutluluk ve başarı diliyorum" dedi.
Çelenk sunma töreninin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli Burdur Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Burada edilen duaların ardından tören son buldu. - BURDUR
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