Türkiye\'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

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Türkiye'ye gelerek sakal ektiren 24 yaşındaki Fransız Mathieu Vigier Latour, operasyonun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından girdiği depresyondan çıkamayarak intihar etti. Klinikte sakal ekim operasyonunu yapan kişinin de doktor değil emlakçı olduğu iddia edildi.

TÜRKİYE'DE SAKAL EKTİRDİKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Fransa'dan Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki öğrenci Mathieu Vigier Latour, İsranbul'da bir klinikte sakal ektirdi. Operasyonun ardından yüzünde ciddi bir şişlik fark eden genç, sakalları da istediği gibi çıkmayınca depresyona girdi. Travmayı bir türlü atlatamayan Latour, operasyondan 3 ay sonra intihar etti.

OPERASYONU DOKTOR DEĞİL EMLAKÇI YAPMIŞ

Kliniğin Sağlık Bakanlığı onaylı olduğu öğrenilirken, skandal bir iddia ortaya atıldı. Sakal ekim operasyonunu uzman bir cerrahın değil, bir emlakçının gerçekleştirdiği öne sürüldü.