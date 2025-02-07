Türkiye-İran Sınır Duvarının 182 Kilometresi Tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye-İran Sınır Duvarının 182 Kilometresi Tamamlandı

Türkiye-İran Sınır Duvarının 182 Kilometresi Tamamlandı

Sınır güvenliği için 2021'de başlayan duvar çalışmalarında 182 kilometre tamamlandı.

07.02.2025 11:34
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Türkiye- İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi için örülen duvarın 182 kilometresi tamamlandı.

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi için 2021 yılında başlanılan sınır duvarı çalışmaları aralıksız sürüyor. Toplam uzunluğun 302 kilometre olacak duvarın 182 kilometresi tamamlandı. Duvar ile birlikte yolun da yapıldığı çalışmalarda; öngörülen 40 kilometresinin ise ihalesi yapıldı. Geriye kalan 80 kilometre sınır duvarının ihalesinin ise bu yıl yapılması planlanıyor. Teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı çalışmalarda şu ana kadar 103 adet elektro optik kule kurularak, sınır duvarlarının üzeri dikenli telle kapatıldı.

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, sınırdaki güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutan güvenlik güçleri, zırhlı araçlarla yaptıkları devriye faaliyetleriyle hudut hattını sürekli kontrol altında tutuyor. Gözetleme kuleleri kameralarla donatılırken, hendeklerle desteklenen duvar sayesinde ise her türlü terör faaliyeti, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılan yolda da sınır birlikleri 7 gün 24 saat devriye gezerek sınırı gözetim altında tutuyor. - VAN

Kaynak: İHA

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