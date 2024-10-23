TUSAŞ Personel Tahliyesi Devam Ediyor

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Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi

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Yenidoğan çetesini çökerten savcı ilk kez konuştu

\'İmralı ziyaretine izin çıktı\' iddiasıyla ilgili DEM Parti\'den açıklama geldi

TUSAŞ personellerinin tahliyesi devam ediyor

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. personellerinin tahliyesi güvenlik güçleri eşliğinde devam ediyor.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında TUSAŞ personellerinin tahliyesi güvenlik güçleri eşliğinde devam ediyor.