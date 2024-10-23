TUSAŞ personellerinin tahliyesi devam ediyor
ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. personellerinin tahliyesi güvenlik güçleri eşliğinde devam ediyor.
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında TUSAŞ personellerinin tahliyesi güvenlik güçleri eşliğinde devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › TUSAŞ Personel Tahliyesi Devam Ediyor - Son Dakika
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