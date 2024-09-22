Tuşba'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Tuşba'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Tuşba\'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Van'ın Tuşba ilçesinde samanlıkta çıkan yangın 6 saatlik müdahale ile söndürüldü, hayvan yemleri zarar gördü.

22.09.2024 11:22
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Van'ın Tuşba ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerin yoğun çabası sonucu çevre evlere sıçramadan yaklaşık 6 saatte söndürüldü.

Edinen bilgiye göre yangın, dün akşam 23.30 saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Otluca Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden dolayı Cevdet Şahan isimli vatandaşa ait samanlıkta çıkan yangını gören ev sakinleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesi sonucu bölgeye 2 itfaiye aracı daha sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren müdahalenin ardından yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 45 ton beyaz saman, 10 ton yeşil saman, 2 bin balya ot yangından zarar görüp kullanılamaz duruma gelirken 250 metrekare samanlık hangarı ise kullanılamaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tuşba'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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