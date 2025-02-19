TÜSİAD Başkanı Turan, Soruşturma için Adliyede - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

TÜSİAD Başkanı Turan, Soruşturma için Adliyede

TÜSİAD Başkanı Turan, Soruşturma için Adliyede

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, genel kurulda söyledikleri nedeniyle adliyeye ifade vermeye geldi.

19.02.2025 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, genel kurulda söylediği sözler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Şubat tarihinde Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında derneğin genel kurulunda sarf ettiği sözler nedeniyle ertesi gün 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın da aynı gün derneğin genel kurulunda yaptığı konuşmasında bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki beyanlarda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli Turan hakkında da 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Turan adliyeye geldi

Soruşturma kapsamında Turan, ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Orhan Turan, istanbul, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TÜSİAD Başkanı Turan, Soruşturma için Adliyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:24:07. #1.11#
SON DAKİKA: TÜSİAD Başkanı Turan, Soruşturma için Adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.