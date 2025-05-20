TÜSİAD ve YİK Başkanlarına Hapis İsteği - Son Dakika
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TÜSİAD ve YİK Başkanlarına Hapis İsteği

TÜSİAD Başkanı ve YİK Başkanı, yurt dışı yasağı kaldırılarak 5 yıl 6 ay hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

20.05.2025 16:44
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın 2 ayrı suçtan yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme 2 sanık hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılmasına karar verdi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı ise sanıkların 5'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın 2 ayrı suçtan 5'er yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle yargılanmalarına başlandı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Ömer Arif Aras ve Orhan Turan savunma yaptı.

5'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Aras ve Turan hakkında, 'zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından 5'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanıkların yurt dışında çıkış yasağı tedbiri kaldırıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının talebi üzerine mütalaaya karşı savunmalarını yapabilmeleri için süre verilmesine ve sanıkların 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede şüphelilerin içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylar ile ilgili değerlendirmede bulunmak suretiyle ülke genelinde hukuki güvenliğin olmadığını, vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik güven probleminin olduğunu, bu sebeple huzursuzluğun bulunduğunu, tutuklama iş ve işlemlerinin hukuksuz olduğunu, kayyum atama iş ve işlemleri ile gözaltı tutuklama gibi hukuki tedbirlerin toplumda güveni sarstığını beyan ederek telkin ve yönlendirici mahiyetteki yanıltıcı ve dezenfermasyon içerikli bilgileri yaydıkları aktarılmıştı.

Şüphelilerin konuşmalarını ekonomi alanında bulunduğu konum ve kariyerleri ile birçok üyesi bulunan derneğin başkanlık makamında bulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle gerçekleştirdiklerinin aktarıldığı iddianamede, şüpheliler Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan'ın zincirleme şekilde 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçundan 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan şüpheliler hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan dosyanın ayrı olarak devam ettiği öğrenilmiş, bu suçtan hazırlanan iddianamede ise şüpheliler Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan'ın zincirleme şekilde 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması talep edilmişti.

2 iddianame ise irtibatlı olduğu gerekçesiyle birleştirilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TÜSİAD ve YİK Başkanlarına Hapis İsteği - Son Dakika

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