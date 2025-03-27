Tutuklanan 7 Gazeteci Tahliye Edildi - Son Dakika
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Tutuklanan 7 Gazeteci Tahliye Edildi

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İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 7 gazeteci, mahkeme tarafından tahliye edildi. Gazetecilerin, yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirilmişti.

27.03.2025 10:30  Güncelleme: 10:35
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Tutuklanan 7 gazeteciye tahliye

İSTANBUL - Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan 7 gazeteci tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma çerçevesinde tutuklanmasının ardından İBB binası ve bazı cadde ve sokaklarda yaşanan olaylarda Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından 206 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan 7 gazeteci tahliye edildi

Öte yandan, yaşanan gösteri olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilen gazeteciler Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç'un tahliye edilmesine karar verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tutuklanan 7 Gazeteci Tahliye Edildi - Son Dakika

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