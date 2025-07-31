Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat\'ın baldızı da gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar kapsamında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan ve "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeyle tahliye olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

RIZA AKPOLAT'IN BALDIZI DA GÖZALTINDA

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre; operasyonlar kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın eşinin kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal da Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kangal'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alındığı iddia ediliyor.