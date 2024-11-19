Tuvalette Çığlık Tuğlası: 'Sizi Seviyorum' - Son Dakika
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Tuvalette Çığlık Tuğlası: 'Sizi Seviyorum'

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Antalya'da tuvaletten çığlık atan kadın, polisi alarma geçirdi; polisle şakalaşarak ayrıldı.

19.11.2024 15:14
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Tuvalette çığlıklarıyla polisi alarma geçirdi, kapıyı açınca 'sizleri seviyorum' dedi

Kapıyı içeriden sürgüleyerek kapatan kadın, çığlıklar sonrası gelen ekiplere kapıyı açmamak için uzun süre direndi

Bir süre sonra kapıyı açan kadın, 'Kolay gelsin, sizleri çok seviyorum' diyerek bölgeden ayrıldı

ANTALYA - Antalya'da park içerisinde bulunan tuvalette bir kadının çığlıklar attığı ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Antalya'da park içerisinde bulunan tuvaletten gelen kadın çığlığı çevredeki vatandaşlara panik yaşattı. Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 65 sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Park içerisinde bulunan tuvaletten bir kadının çığlıklar attığını duyan vatandaşlar durumu 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kadına yardım etmek isteyen vatandaşlar ilk başta kapısında 3 adet asma kilit bulunan kapının kadının üzerine kilitlendiğini düşündü. Ancak kapının içeriden sürgüleyerek kapatıldığını fark etmelerinin üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Polis uzun süre dil döktü

Verilen adrese gelen polis ve itfaiye ekipleri isminin Gizem Ö. Olduğu öğrenilen kadını bulunduğu yerden çıkması için uzun süre çaba sarf etti. Ekipler gelmeden önce çığlıklar atan kadına polis herhangi bir problem olup olmadığını sordu. Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan kadın ekiplere "Problem yok" derken, yapılan sorgusunda her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Polis ekibi tarafından parktan uzaklaştırılan Gizem Ö., "Kolay gelsin, sizleri çok seviyorum" diyerek bölgeden ayrıldı.

Tuvalette Çığlık Tuğlası: \'Sizi Seviyorum\'
Kaynak: İHA

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