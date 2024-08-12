Tuzla'da inşaat alanında 2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi

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Tuzla'da inşaat alanında 2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili 4 gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Tuzla'da villa inşaatında kanal döşemesi için kazı yapıldığı esnada 2 işçinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan E.U. ve Ö.K. isimli kepçe operatörleri ile S.A. ve K.A isimli kırıcı operatörleri dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 4 kişi bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL