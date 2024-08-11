Tuzla'da İnşaat Alanında Meydana Gelen Göçükte 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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Tuzla'da inşaat alanında 2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı, müteahhidin ise arandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Tuzla'da villa inşaatında kanal döşemesi için kazı yapıldığı esnada 2 işçinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan incelemelerde villa inşaatında kanal döşemesi için kazı yapıldığı sırada C.Ö. ve S.İ. isimli işçilerin kanal borusu temizliği yapmak için 5 ila 6 metre yüksekliğindeki alana indikleri sırada toprak kayması meydana gelerek göçük altında kaldıkları anlaşılmıştır" denildi.

4 kişi gözaltına alındı, müteahhidi yakalama çalışmaları devam ediyor

Açıklamada, yaşanan kazada E.U. ve Ö.K. isimli kepçe operatörleri ile S.A. ve K.A isimli kırıcı operatörlerin gözaltına alındığı, müteahhit M.Z.V.'yi Muğla'da yakalama çalışmalarına devam edildiği ifade edildi. Gözaltına alınan 4 kişinin "iş kazası" suçundan adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - İSTANBUL