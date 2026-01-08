Tuzla'da fırtınanın ardından kalan manzara havadan görüntülendi - Son Dakika
Tuzla'da fırtınanın ardından kalan manzara havadan görüntülendi

08.01.2026 16:58  Güncelleme: 17:02
İstanbul'un Tuzla ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, sahilde büyük hasara yol açtı. Dalgalara kapılan tekneler alabora oldu, bazıları parçalandı ve battı. Olay sonrası sahil güvenlik ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağış, sahil kesiminde büyük zarara yol açtı. Fırtına ile birlikte yükselen dalgalar, kıyıda demirli çok sayıda tekneyi sürükledi.

Şiddetli dalgalar nedeniyle bazı tekneler alabora olurken, bazıları parçalanarak kullanılamaz hale geldi, bazı teknelerin ise battığı öğrenildi. Sahil boyunca teknelerin birbirine çarptığı, bağlama halatlarının koptuğu ve iskelelerde hasar oluştuğu görüldü.

Olayın ardından tekne sahipleri sahile gelerek teknelerini kurtarmak ve daha fazla zarar oluşmasını önlemek için kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı. Yapılan ihbarlar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Fırtına sonrası sahil kesiminde oluşan tahribat ve teknelerde meydana gelen ağır hasar havadan görüntülendi. Dronla kaydedilen görüntülerde, alabora olan tekneler, parçalanan gövdeler ve sahil boyunca oluşan hasarın boyutu net şekilde ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

