Tuzla Piyade Okulundaki Kavga Sonrası Personel Silahlı Kuvvetlerden Ayırıldı - Son Dakika
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Tuzla Piyade Okulundaki Kavga Sonrası Personel Silahlı Kuvvetlerden Ayırıldı

Tuzla Piyade Okulundaki Kavga Sonrası Personel Silahlı Kuvvetlerden Ayırıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okulundaki kavgaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verildiğini duyurdu. Karar, Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mevzuat gereğince alındı.

09.02.2024 17:27  Güncelleme: 17:28
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MSB: " (Tuzla Piyade Okulundaki Kavga) Olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkür mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tuzla Piyade Okulundaki Kavga Sonrası Personel Silahlı Kuvvetlerden Ayırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla Piyade Okulundaki Kavga Sonrası Personel Silahlı Kuvvetlerden Ayırıldı - Son Dakika
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