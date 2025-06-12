UAEA'dan İran'a Yükümlülük İhlali Kararı

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) bugün aldığı kararda, İran'ın nükleer materyaller ve faaliyetler konusunda 2019'dan bu yana yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA), İran ile ABD arasında büyük bir gerilime neden olan nükleer konusunda karar geldi. UAEA'nın 35 üyeli Yönetim Kurulu tarafından kapalı kapılar ardında bugün yapılan toplantıda, İran'ın nükleer konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediği kararı alındı. Reuters'ın ulaştığı karar metninde, "(Yönetim Kurulu) İran'ın 2019'dan bu yana, Ajans'a bildirilmeyen nükleer materyaller ve İran'daki birçok bildirilmeyen tesisteki faaliyetler konusunda tam ve zamanında iş birliği sağlama yükümlülüklerini defalarca yerine getirmemesi durumunun, Ajans ile yaptığı Koruma Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine uyumsuzluk teşkil ettiğine karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

UAEA, yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez böyle bir karar aldı. - VİYANA