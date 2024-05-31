Üç evladını gözyaşlarıyla toprağa veren annenin yürek yakan feryadı - Son Dakika
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Üç evladını gözyaşlarıyla toprağa veren annenin yürek yakan feryadı

Bursa'da babaları tarafından öldürülen üç kardeşin cenaze töreni Erzurum'da düzenlendi. Anne Gülay K.'nın evlatlarının cenazesindeki feryatlar yürekleri dağladı. Baba M.K. tarafından kesici alet ve boğularak öldürülen çocuklar, Karayazı ilçesine götürülerek toprağa verildi.

31.05.2024 20:32
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Üç evladını gözyaşlarıyla toprağa veren annenin yürek yakan feryadı

Babaları tarafından boğularak öldürülen üç kardeş toprağa verildi

ERZURUM - Bursa'da babaları tarafından kesici alet ve boğularak öldürülen üç kardeş için Erzurum'da cenaze töreni düzenlendi.

Yaklaşık bir yıl önce eşinden ayrılarak Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Kazbel mahallesine ailesinin yanına dönen anne Gülay K.'nın evlatlarının cenazesinde feryatları yürek dağladı.

Yaklaşık 15 gün önce Erzurum'a gelerek çocuklarını Bursa'ya götüren Baba M.K. dün geçirdiği cinnet sonrasında 11 yaşındaki Zeynep, 6 yaşındaki Aslı'yı kesici aletle; 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali'yi ise boğarak öldürdü. 3 kardeşin cenazesi bugün önce havayolu ile Erzurum'a ardından karayolu ile Karayazı ilçesi Kazbel mahallesine götürüldü.

Köye getirilen cenazeler daha sonra camiye götürülerek cenaze namazı kılındı. Cuma namazının ardından cenazeler mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Anne Gülay K. yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üç evladını gözyaşlarıyla toprağa veren annenin yürek yakan feryadı - Son Dakika

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