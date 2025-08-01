Uçakta ayakta durma tartışması; polis o yolculara 'kural dışı yolcu prosedürü' uyguladı - Son Dakika
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Uçakta ayakta durma tartışması; polis o yolculara 'kural dışı yolcu prosedürü' uyguladı

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Uçakta ayakta durma tartışması; polis o yolculara \'kural dışı yolcu prosedürü\' uyguladı
01.08.2025 15:49
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Uçakta ayakta durma tartışması; polis o yolculara \'kural dışı yolcu prosedürü\' uyguladı
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçakta, park yerine ulaşmadan ayağa kalkan ve taşkınlık çıkaran yolculara polis müdahale etti. Uçağın park yerine ilerleyişi sırasında ayağa kalkan ve kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan yolculara, kural dışı yolcu prosedürü uygulandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yeni yaptırımları kapsamında, uçak tam olarak park pozisyonuna ulaşmadan ve emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara idari para cezası uygulanabilecek.

Pegasus Havayolları'nın Sofya- İstanbul seferini yapan uçak dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Edinilen bilgiye göre, uçağın park yerine ilerleyişi sırasında bazı yolcular aceleci davranarak ayağa kalktı.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Anonsları ve kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan bazı yolcular yerlerine oturmadı ve taşkınlık çıkarmaya başladı. Bunun üzerine, pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. Uçak park yerine geldikten sonra polis ekipleri ayakta bulunan yolculara kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

PARA CEZASI UYGULANABİLECEK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atarak, iniş sonrası kurallara uymayan yolculara yönelik yaptırımları devreye sokmuştu. 2 Mayıs 2025'te yayımlanan 'Yolcu Anonsları Genelgesi' kapsamında, uçak tam olarak park pozisyonuna ulaşmadan ve emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara artık idari para cezası uygulanabilecek.

Kaynak: DHA

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