Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'da savaş suçu işledikleri iddiasıyla Rus komutanlar hakkında tutuklama emri çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'da savaş suçu işledikleri iddiasıyla Rus komutanlar hakkında tutuklama emri çıkardı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da savaş suçu işledikleri iddiasıyla üst düzey Rus komutanlar Sergei Kobylash ve Viktor Sokolov hakkında tutuklama emri çıkardı. UCM ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında da tutuklama emri çıkardı. UCM'nin belirttiği tarihler arasında gerçekleştirilen füze saldırılarından sorumlu olduklarına dair makul gerekçeler olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu kararı memnuniyetle karşıladığını ve her Rus komutanın adaletin yerini bulacağını bilmeleri gerektiğini söyledi. UCM daha önce Putin ve Lvova-Belova hakkında da tutuklama emri çıkarmıştı.

05.03.2024 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da savaş suçu işledikleri iddiasıyla üst düzey Rus komutanlar Sergei Kobylash ve Viktor Sokolov hakkında tutuklama emri çıkardı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova ardından 2 Rus yetkili hakkında daha tutuklama emri çıkardı. UCM, Ukrayna'da savaş suçu işledikleri iddiasıyla üst düzey Rus komutanlar Sergei Kobylash ve Viktor Sokolov hakkında tutuklama emri çıkarıldığını duyurarak, söz konusu 2 Rus yetkili hakkında "10 Ekim 2022'den 9 Mart 2023'e kadar Ukrayna elektrik altyapısına karşı gerçekleştirilen füze saldırılarından" sorumlu olduklarına dair makul gerekçeler olduğunu belirtti.

UCM'nin belirttiği tarihler arasında 58 yaşındaki Kobylash, Rusya Hava Kuvvetleri'nde Uzun Menzilli Havacılık Komutanı olduğunu, 61 yaşındaki Sokolov'un ise Karadeniz Filosun'da amiral olduğunu belirtti.

"Ukraynalı sivillere ve kritik altyapıya karşı saldırı emri veren her Rus komutan adaletin yerini bulacağını bilmelidir"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, UCM'nin iki Rus komutan hakkında tutuklama emri çıkarma kararını memnuniyetle karşıladyarak, "Ukraynalı sivillere ve kritik altyapıya karşı saldırı emri veren her Rus komutan adaletin yerini bulacağını bilmelidir. Bu tür suçların her faili, sorumlu tutulacaklarını bilmelidir" dedi.

UCM'nin Putin hakkında tutuklama emri

UCM, geçtiğimiz sene mart ayında Putin hakkında Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı. UCM, Ukrayna'ya yönelik ilk tutuklama emrinde, Putin'in yasadışı bir şekilde çocukların sınır dışı edilmesi ve insanların Ukrayna topraklarından Rusya'ya yasadışı bir şekilde nakledilmesi şüphesiyle tutuklanması çağrısında bulunmuştu. Mahkeme, Lvova-Belova için de aynı suçlamalarla tutuklama emri çıkarmıştı. - LAHEY

Kaynak: İHA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'da savaş suçu işledikleri iddiasıyla Rus komutanlar hakkında tutuklama emri çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsun'da alkollü sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
    20:12 Samsun'da alkollü sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

    Samsun'un Vezirköprü ilçesinde görevli polis memuru Orhan Mutlu, alkollü bir sürücünün 'dur' ihtarına uymaması sonucu çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis memuru Mutlu'nun cenazesi, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karlık Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine ise İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

  • Ünlü yazarın kaçan oğlu için özür yazısı: Annelik içgüdüsüyle hareket ettim
    20:07 Ünlü yazarın kaçan oğlu için özür yazısı: Annelik içgüdüsüyle hareket ettim

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde lüks araçla yol kenarındaki ATV'lere çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki sürücü Timur C., ünlü yazar annesi Eylem Tok'la birlikte Mısır'a kaçtı. Eylem Tok, bir özür yazısı paylaşarak adalete teslim olacaklarını belirtti.

  • Karabük'te dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
    20:03 Karabük'te dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

    Karabük merkezli bir dolandırıcılık operasyonunda, kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere para havale etmek suretiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla başvuruda bulunan bir kişinin şikayeti üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli İstanbul ve Gümüşhane'de yakalandı. Zanlılar, tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.

  • Düzce Gölyaka'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı
    20:02 Düzce Gölyaka'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, K.S'nin arazisinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.S, İ.İ, C.G, H.T. ve N.D'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada, 2 kırıcı delici alet, 47 metre elektrik kablosu, 2 kürek, 1 kazma, 1 balyoz ve diğer kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Sakarya'da Tehlikeli Şahıs Çatıda Ateş Açtı
    19:56 Sakarya'da Tehlikeli Şahıs Çatıda Ateş Açtı

    Adapazarı ilçesinde bir binanın çatısına çıkarak rastgele ateş açan ve ekiplere zorluk çıkaran şahıs, yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı. Şüphelinin, daha önce sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açan ve sevgilisini rehin alan eski bir polis memuru olduğu belirlendi.


19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu yaşanıyor Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor
16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:37 Adana’da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı Adana'da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 20:12:17. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'da savaş suçu işledikleri iddiasıyla Rus komutanlar hakkında tutuklama emri çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement