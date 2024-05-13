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Uçurtma ipine takılan motosiklet sürücüsü kaza yaptı... O anlar kamerada

ADANA - Adana'da uçurtma ipi kafasına takılan motosiklet sürücüsü kaza yapınca, uçurtmayı kırıp çocuklara tepki gösterdi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi, Onur Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki 3 çocuk uçurtma uçurduğu sırada caddeden motosikletli bir kişi geçti. Çocukların uçurtmasının ipi sürücünün kafasına takılınca sürücüsü kaza yaparak yere düştü. Çocuklardan ikisi kaza yerinden uzaklaştı. Sürücü ise bir süre sonra çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı. O esnada hala olay yerinde bulunan çocuğun üzerine yürüyerek tepki gösteren motosiklet sürücüsü, yerde bulunan uçurtmayı ise tekmeleyerek parçaladı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Kaskı ve herhangi bir koruyucu ekipmanı bulunmayan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.