Ucuza Tatil Paylaşımları Dolandırıcılığa Davetiye Çıkarıyor - Son Dakika
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Ucuza Tatil Paylaşımları Dolandırıcılığa Davetiye Çıkarıyor

Son dönemde sosyal medyada 'ucuza tatil' paylaşımlarının artması dolandırıcılık olaylarını da beraberinde getiriyor. Dolandırıcılar, yasa dışı kumar ve bahis üzerinden para aklamak için vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Uzmanlar, internet sitelerinin dikkatli şekilde incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

23.07.2024 10:00
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Son dönemde özellikle yaz mevsimlerinde sosyal medyada 'ucuza tatil' paylaşımları çoğalıyor. Dolandırıcılık amaçlı yapılan paylaşımlara aldanan vatandaşlar ise yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen kara para akışına dahil edilebiliyor, işin sonu şüpheli sıfatı ile yargılanmaya kadar gidebiliyor. Uzmanlar alışveriş yapılmak istenen internet sitelerinin dikkatli şekilde incelenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık olayları her geçen gün artıyor. Sosyal medya platformları ile illegal kumar ya da bahis üzerinden para aklamak isteyen dolandırıcılar, 'ucuz tatil fırsatı, uygun kaparo ödeme fırsatıyla kaçırmayın' paylaşımları ile vatandaşların ilgisini çekmeye çalışıyor. 'Banka hesabı üzerinden kara para' olarak bilinen dolandırıcılık ağına düşen birçok vatandaş, yasa dışı hesaplara işlem yaptığı için hakkında suç dosyası açılıyor.

"İnternet sitesinin başına 'https' en sonunda 's' olması gerekiyor"

İnternet üzerinden alışveriş yapmak isteyen kişilerin internet sitesini kontrol noktasında dikkat etmesi gereken noktalara değinen Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, "İnternet sitesinin başında 'hdtp' yazar bu güvenli olmayan bir site demektir. Yani SSL sertifikasında bazı durumlar var. Bu esasen SSL sertifikalarının anlamı ise 'bu site güvenli, bu siteden herhangi bir alışveriş yaptığınızda üçüncü kişiler yaptığınız alışverişe erişemez' anlamına gelir. Türkçe açılımı bu. Vatandaşlar internet sitesine girdiklerinde internet sitesinin başına 'https' en sonunda 's' olması gerekiyor. Zaten tarayıcılarda, arama motorlarında o yeşil olarak çıkar ve bu güvenli bir site demektir. Ama tam anlamıyla da bu siteye girdiğinizde bunu gördüğümüzde burada tamamen alışveriş yaparım dememeniz gerekiyor. En önemli olaylardan biri de lütfen girdiğiniz sitenin adresine dikkat edin. Dediğimiz gibi farklı kelime oyunlarıyla bir sayı ekleyerek aynı sistemi açılıyor. Bu sayede nitelikli dolandırıcılık yaparak kendi hesaplarına bu paraları transfer ediyorlar. Kullandıkları hesap kiralık ise kesinlikle kara para akışında bir yeri vardır. Bu hesaba vatandaş para attığında kara para trafiğine takılmış oluyor ve bir soruşturma başlatılıyor. Bu soruşturma başlatıldığında aslında yaz tatilini değerlendirmek için bir yerlere gitmek isteyen vatandaşlar kara para akışının trafiğinde sanık olarak soruşturma dosyalarında yer alıyorlar" dedi.

"Orijinal siteye harf ekleme yapıp dolandırılabilirler"

Dolandırıcıların tanınmış sitelerin örneklerini alarak vatandaşları mağdur ettiklerini anlatan Adli Bilişim Uzmanı Emre Akman, "Vatandaşlarımızın internet sitesinde, internet aleminde, arama motorunda bir tatil yeri, bir otel ararken internet sitesinin adreslerine dikkat etmeleri gerekiyor. Herhangi bir şekilde kelime fazlalığı veya sayı olduğunda bilin ki bu dolandırıcılar tarafından oluşturulmuş sitedir. Aramalarımızı yaparken daha temkinli olmamız gerekiyor. Dediğim kurallara riayet etmemiz gerekiyor. ve en önemlisi zaten dolandırıcılar bundan faydalanıyor. Dikkatimizi vererek girdiğimiz internet sitesinin orijinal olup olmadığını zaten kendimiz de anlayabiliriz. Bahsettiğim gibi orijinal siteye 'U' harfi ekleme yapıp dolandırılabilirler. Ama siz internet sitesinin adresine baktığınızda diğer U'yu görüp burası dolandırıcıların yapmış olduğu 'klon site' diye girmekten vazgeçip dolandırılmanın önüne geçmiş olursunuz" şeklinde konuştu.

'Otellerde yer dolu veya daha fazla hızlı rezervasyonlar var' vaatlerine dikkat

Dolandırıcıların sahte site üzerinden ağlarına düşürdükleri kişilerden para talep etiklerini söyleyen Akman, "Bu sitelere girdiklerinde tabii ki dolandırıcıların canlı destek sistemleri veya herhangi bir destek sistemleri oluyor. Bu sistemlerle iletişime geçildiğinde dolandırıcılar 'ne kadar alırsak kardır' mantığıyla vatandaşlardan öncelikle otellerde yer dolu veya daha fazla hızlı rezervasyonlar var, bir yoğunluk var bahaneleriyle birlikte otele gitmeden veya tatil yerine gitmeden önce belli bir miktar kapora almaktadırlar. Bu kapora da kara para akışı trafiğinde kullanılan hesaba gidebilir, dikkatli olunmalıdır" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ucuza Tatil Paylaşımları Dolandırıcılığa Davetiye Çıkarıyor - Son Dakika

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