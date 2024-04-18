Uğur Dündar\'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz

İshak Klein:

Ne yapsanız ne etseniz.. Türkiye’nin en dürüst insanı Büyük üstat!.. Uğur Dündar’a leke süremezsiniz.. şöhret olmak için başka yollar deneyin..

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Mustafa yavuzdeger: Komik adam seni. isminden belli. Kesin uğur da dedendir. 86 23

Mehmet Erdoğan: DNA yapsın konu kapansın. Kız annem bana bunu anlattı ve o şekilde yola çıktım diyor iftira atmıyor senin o çok dürüst Gazeteci bozuntusuna. 49 19

Ali Arslan: Mehmet DNA testi yapılmış sonuç negatif çıkmış,kız itiraz edecehiz diyor, sonuçlar %99 dur yanılma payı yok gibi 5 5