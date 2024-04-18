Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz - Son Dakika
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Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz

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Uğur Dündar'a babalık davası açan ve DNA raporunda kızı olmadığı ortaya çıkan Dilara Gülatan, Müge Anlı'nın canlı yayına bağlanarak hukuk mücadelesini bırakmayacağını ve rapora itiraz edeceklerini söyledi.

18.04.2024 14:09  Güncelleme: 14:17
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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara Gülatan, Uğur Dündar'a babalık davası açtı. Müge Anlı'nın yayınına bağlanan Gülatan, davadan vazgeçmeyeceği belirtti.

"ANNEM BANA NASIL TANIŞTIKLARINI VE AŞIK OLDUKLARINI ANLATTI"

Dilara Gülatan'ın annesinin "Senin baban Uğur Dündar" demesinin ardından 2 yıl önce ünlü gazeteciye dava açtığı ortaya çıktı. Uğur Dündar ise davayla ilgili yaptığı açıklamada Adli Tıp Kurumu'nun verdiği DNA raporuna göre Gülatan'ın kızı olmadığının tescillendiğini söyledi.

Kardeşi Duygu Nebioğlu'nun ardından yayına telefonla bağlanan Gülatan, şunları söyledi: "Bizim sesimiz 40 yıldır çıkıyor. Biz hep yardım istedik. Annem bizimle aynı ülkede yaşamak istemediği için Almanya'ya taşındı. Annem 17-18 sene önce bana nasıl tanıştıklarını, nasıl vakit geçirdiklerini ve nasıl aşık olduğunu anlatmıştı. Ben de bana neden o adamla yaşadıklarını anlatıyorsun ben babamı bulmak istiyorum dediğimde 'Senin baban o' demişti. Davada gizlilik olduğu için bildiğim diğer detayları anlatamıyorum. Ben annemin söylediklerinden dolayı dava açtım. Uğur Bey ile görüştüğümüzde beni anladığını ve yanımda olduğunu söyledi. Kendisini manevi baba olarak görebileceğimi de söyledi. Biz davamıza devam ediyoruz, itirazımızı yaptık. Benim babamı bulma konusunda durumum vahim. Ablamızın babasını da bilmiyoruz, annem de söylemiyor."

Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz
Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz
Uğur Dündar\'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz

Adli Tıp Kurumu, Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar, Uğur Dündar, Müge Anlı, Baba, Ünlüler, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • İshak Klein: Ne yapsanız ne etseniz.. Türkiye’nin en dürüst insanı Büyük üstat!.. Uğur Dündar’a leke süremezsiniz.. şöhret olmak için başka yollar deneyin.. 114 155 Yanıtla Mustafa yavuzdeger: Komik adam seni. isminden belli. Kesin uğur da dedendir. 86 23 Mehmet Erdoğan: DNA yapsın konu kapansın. Kız annem bana bunu anlattı ve o şekilde yola çıktım diyor iftira atmıyor senin o çok dürüst Gazeteci bozuntusuna. 49 19 Ali Arslan: Mehmet DNA testi yapılmış sonuç negatif çıkmış,kız itiraz edecehiz diyor, sonuçlar %99 dur yanılma payı yok gibi 5 5 Selim Kayisi: Mehmet Erdoğan, zaten DNA yapılmış. babası olmadığı çıkmış. kız zaten rapora itiraz edeceğini söylüyor. 4 4
  • Murat Soylu: Anneside tüm ünlülerle yatmış. Kimden ne koparabilirse artık. 121 5 Yanıtla OMAR DAYI: Ünlülerin bir suçu yok yani ? 20 5
  • erol damar: Allah ım ne günlere kaldık 65 3 Yanıtla
  • İslam Solmaz: Böyle bir şeytandan, böyle güzel bir çocuk olamaz bence iyi araştırılmalı. 10 5 Yanıtla
  • Ali Arslan: Nasıl bir kadın bu her önüne gelen bulduğu ünlü ile birlikte olmuş,hiç ar namus kalmamış, çocuklarıda TV lere çıkıp adeta annelerinden aldıkları ahlaki genetiği yansıtıyorlar 6 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz - Son Dakika
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